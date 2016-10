Stress um „Mahnwache“ am 9. Oktober: Wer gedenkt wie und warum an die Wende 89



Immer wieder geistert in den GIDAs Sachsens der Ruf herum, man sei mit der Wende des Jahres 1989 und den Demonstrationen fest verbunden. So zumindest der Versuch bei Pegida, Legida und „GIDA regional", Anlehnungen an die friedliche Beseitigung der DDR zu finden. Gerade den beiden letztgenannten, Leipziger Gruppierungen ist zwar in den vergangenen Monaten neben einer fehlenden Massentauglichkeit in Leipzig wiederholt deutlich geworden. Doch dass sie über Gewaltpotenzial verbaler und aktiver Natur verfügen, auch. Doch das kann sie natürlich nicht abhalten, nach dem Auflauf am 3. Oktober 2016 an der Dresdner Frauenkirche auch den Versuch in Leipzig zu machen, die Mahnwache am 9. Oktober an der Nikolaikirche zu kapern. Mit einem freundlichen Lächeln versteht sich. Und harten Bandagen im Hintergrund.

Jugendparlament beantragt eine Strategie für urban gardening in Leipzig



Foto: Ralf Julke Welche Vorstellungen von einer Stadt, in der man leben kann, haben junge Leute? Die Vorschläge, die das Leipziger Jugendparlament macht, wirken wie Puzzle-Steine für so ein anderes Leipzig. Wo die Großen über einen Plan für mehr Straßenbäume diskutieren, preschen die jungen Parlamentarier mit der Idee von mehr „urban gardening“ vor.

Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages in Chemnitz: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Sachsen



Öffentliche Fahndung nach Jaber Albakar. Fotos: Polizei Sachsen Die Polizei Sachsen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer in Chemnitz wohnhaften Person, welche im Verdacht der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags steht. Im Rahmen des bisherigen Einsatzes hatte die Polizei in Chemnitz bereits am heutigen Samstagmorgen ein Viertel abgeriegelt und eine Wohnung durchsucht. Da sie den Tatverdächtigen nicht antraf, wird nun bundesweit nach ihm gefahndet. Er steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Der Hinweis auf den Mann soll am Freitag vom Verfassungsschutz gekommen sein.

SPD und Linke befürworten den Standort an der Eisenbahnstraße und fordern beide den Bau einer zweiten neuen Schwimmhalle



Karte: Stadt Leipzig Die Entscheidung über die vom Sportdezernat auf dem Otto-Runki-Platz geplante neue Schwimmhalle im Leipziger Osten naht. Und die Fraktionen im Stadtrat wiegen die Köpfe. Warum soll die Schwimmhalle gerade da stehen? Oder warum nur eine? Nicht nur die Grünen fordern auch einen zweiten Schwimmhallen-Neubau im Leipziger Süden. Sie bekommen jetzt Unterstützung durch die SPD-Fraktion.

Das schöne Wachstum der Stadt Leipzig und ihre ungelösten sozialen Probleme



Foto: Ralf Julke Wer die 250 Seiten dicken Jahrbücher der Stadt Leipzig sammelt – zumindest die aus den letzten 25 Jahren – der bekommt mit der Zeit so eine Art Fieberkurve für die Stadt. Oder sollte man eher sagen: ärztliche Bulletins? Alle mit der versteckten Aussage: Na ja, der Patient hustet zwar, humpelt und darbt ein bisschen. Aber er lebt noch. So dass die Nachricht für den 7. Oktober 2016 lautet: Leipzig zeigt noch beruhigende Lebenszeichen.

Leipzig hat jetzt einen eigenen Messpunkt für GPS-Empfänger gleich an der Petersstraße



Foto: Ralf Julke Zehn Stück gibt es schon in Sachsen, Dresden hat sogar zwei davon, Leipzig seit dieser Woche zumindest einen, gleich an der S-Bahn-Station Wilhelm-Leuschner-Platz: einen GPS-Referenzpunkt. Da werden in den nächsten Tagen lauter Leute stehen, die herausbekommen wollen, wie genau ihre ganzen elektronischen Spielzeuge ihren Standort angeben.

Topf & Quirl: Cheesecake mit Karamellcreme und Salz



Foto: Maike Klose Manche Kombinationen sind inzwischen so bekannt, dass sie in allerlei Haushalten fast als klassisch zählen. Da wären würziger Käse mit süßer Marmelade, rauchiger Schinkenspeck mit einer feinen Ahornsirupglasur und natürlich zuckriges Karamell mit grobem Meersalz. Zwar kann noch nicht Jeder diesen Paarungen wirklich etwas abgewinnen, doch ist man ab und an etwas experimentierfreudig, dann lohnt etwas Mut in den meisten Fällen sehr. Dieser cremige Cheesecake mit einer Haube aus salziger Karamellcreme ist beispielsweise so köstlich, dass man ihn am liebsten in Gänze verdrücken möchte.

Josef Dirnbeck erzählt, wie viel Spaß gute Gleichnisse machen und warum manche Leute einen väterlichen Gott brauchen



Foto: Ralf Julke Was die Protestanten können, können die Katholiken auch: Werbung machen für ihren Glauben. Da ist eine Menge in Bewegung gekommen. Immer mehr Menschen bleiben der Kirche fern. Sind das nun alles Zweifler? Ungläubige? Gottlose? Wahrscheinlich nicht. Oder haben sie die Sache nur falsch verstanden? Zu ernst genommen? Josef Dirnbeck versucht, sich der Sache mal mit Humor und ordentlichen Witzen zu nähern.

Gastkommentar von Christian Wolff: Dresden, ein Desaster – aber die CDU begreift nichts



Foto: L-IZ.de Bedrückender geht es eigentlich nicht mehr: Da kam es am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2016, zu von der Polizei und dem Ordnungsamt Dresden zugelassenen, womöglich geförderten Pöbelszenen von Pegida und AfD-Anhänger/innen in der Dresdner Innenstadt. Diese war an diesem Tag angeblich für alle Kundgebungen und Demonstrationen gesperrt – nicht aber für Lutz Bachmann, der offensichtlich über eine Standleitung, zumindest über beste Beziehungen zur Polizei verfügt. Er und einige hundert Menschen durften ihre Hassparolen den Gottesdienstbesucher/innen auf dem Weg zur Frauenkirche entgegenbrüllen – darunter die entlarvende Parole „Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin“.

CDU guckt sich die jüngste Bild-Umfrage zum Wahlverhalten der Sachsen schön



Foto: Ralf Julke Ziemlich euphorisch freute sich Christian Piwarz, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, am Mittwoch, 5. September, über die neuesten Umfragergebnisse zu künftigen Verhältnissen im Sächsischen Landtag, die die Bild-Zeitung veröffentlichte. Die hat – ein Jahr nach der letzten Umfrage – das Institut INSA 1.003 Sachsen befragen lassen, wie sie denn wählen würden, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären.

Am 19. Oktober: Lesung und Gespräch In den Furchen des Lichts

Zoltán Böszörményis „In den Furchen des Lichts", ein Flüchtlingsroman mit einem Lagerschauplatz irgendwo in Westeuropa Anfang der achtziger Jahre, erzählt vom Eingesperrtsein im Lager, von gewaltsamem Tod, Verzweiflung und Hoffnung auf Asyl, aber auch von zart sich entspinnenden Liebesbeziehungen und Freundschaften.

Leipzigs Planungsdezernat geht von keinem großen Pkw-Verkehr für den neuen Supermarkt am Felsenkeller aus



Foto: Ralf Julke Irgendwie hat man auch nach den Diskussionen im Stadtbezirksbeirat Leipzig-Altwest auf Verwaltungsebene begriffen, dass die Kommunikation zum Felsenkeller wohl ziemlich desaströs war. Eigentlich ein gutes Beispiel, wie Verwaltungshandeln nicht sein sollte. Das Dezernat Stadtentwicklung und Bau hat jetzt eine neue Stellungnahme vorgelegt, lehnt den Grünen-Antrag aber trotzdem ab.

Diesmal sind gleich drei Leipziger Buchhandlungen unter den Ausgezeichneten



Foto: Ralf Julke Schon im vergangenen Jahr war mit der Buchhandlung „Wörtersee“ im Peterssteinweg eine Leipziger Buchhandlung mit dabei, als die besten privaten Buchhandlungen der Republik ausgezeichnet wurden. Auch diesmal ist wieder eine Leipziger Buchhandlung ganz vorn dabei – und auch diesmal freut sich Peter Hinke, der neben dem „Wörtersee“ auch die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in der Innenstadt betreibt.

Freistaat hat keine Denkmalmittel mehr übrig, Stadt prüft Notsicherung und Verkauf des einstigen Kinos



Foto: Thomas Grahl Da hatte der Leipziger Landtagsabgeordnete Wolfram Günther (Grüne) sichtlich Recht, als er eine Frontalkritik an der sächsischen Denkmalschutzpolitik startete. Schon in den letzten Jahren haben die Denkmalschutzfördermittel nicht ausgereicht. Künftig drohen sie gänzlich zu versiegen. Was das bedeutet, erfährt Leipzig gerade am Beispiel des ehemaligen „Kinos der Jugend“ in der Eisenbahnstraße.